У Чернівцях легковик збив 5-річну дівчинку на "зебрі"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліція з’ясовує обставини ДТП у Чернівцях під час якої 5-річна дівчинка потрапила під колеса легковика на пішохідному переході, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.
Як повідомили у поліції, сьогодні, приблизно о пів на п’яту вечора, на спецлінію “102” з ЛШМД надійшло повідомлення про те, що внаслідок ДТП травмовано дитину.
Виїздом на місце події слідчо-оперативна група Садгірського відділення поліції встановила, що 36-річний водій автомобіля “Volkswagen Golf” не врахував дорожньої обстановки та на пішохідному переході допустив наїзд на малолітню дівчинку, яка переходила дорогу, йдеться у повідомленні.
"Внаслідок аварії дитину з попереднім діагнозом “закритий перелом гомілки правої нижньої кінцівки із забоєм м’яких тканин” доставлено в дитяче травматологічне відділення ЛШМД міста Чернівці", - повідомили у прес-службі.
За даними поліції, результати медичного огляду водія легкового автомобіля на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння виявилися негативними.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у ДТП на Прикарпатті загинула поліцейська, 4-річна дитина в реанімації.