В Черновцах легковушка сбила 5-летнюю девочку на "зебре"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновцах во время которого 5-летняя девочка попала под колеса легковушки на пешеходном переходе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как сообщили в полиции, сегодня, примерно в половине пятого вечера, по спецлинии "102" с БСМП поступило сообщение о том, что в результате ДТП травмирован ребенок.
На месте происшествия следственно-оперативная группа Садгорского отделения полиции установила, что 36-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf" не учел дорожной обстановки и на пешеходном переходе допустил наезд на малолетнюю девочку, которая переходила дорогу, говорится в сообщении.
"В результате аварии ребенка с предварительным диагнозом "закрытый перелом голени правой нижней конечности с ушибом мягких тканей" доставили в детское травматологическое отделение БСМП города Черновцы", - сообщили в пресс-службе.
По данным полиции, результаты медицинского осмотра водителя легкового автомобиля на состояние алкогольного или наркотического опьянения оказались отрицательными.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ДТП на Прикарпатье погибла полицейская, 4-летний ребенок в реанимации.