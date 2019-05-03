В ДТП под Львовом травмировались пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Во Львовской области произошло ДТП, в результате которого травмировались пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
Так 2 мая в 9:54 к спасателям поступило сообщение о ДТП в с. Давыдов Пустомытовского района, где столкнулись 2 автомобиля.
"Прибыв на место происшествия выяснилось, что столкнулись автомобили марки Skoda Oktavia и автомобиль Audi A4, в результате чего были травмированы 5 человек, из них 2 детей. Спасатели провели работы по отключению аккумуляторных батарей обоих автомобилей, было ограждено место ДТП и транспортировано пострадавших с травмами различной степени тяжести в кареты медицинской помощи", - сообщили в ГСЧС.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.
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