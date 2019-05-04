В Кропивницком произошло ДТП с участием маршрутки
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 мая. УНН. В Кропивницком маршрутка столкнулась с легковушкой. Об этом проинформировали в УГСЧС в области, передает УНН.
"4 мая, в 06:30, в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на углу ул. Варшавской и Николая Левитского произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.
Спасатели 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда провели смывание горючих материалов с асфальтового покрытия дороги, которое возникло в результате столкновения двух автомобилей.
Напомним, в ДТП под Львовом травмировалось пять человек.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз.