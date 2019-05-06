В Сумах маршрутка насмерть сбила 9-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Вчера, около 16 часов, в Сумах произошла смертрельна ДТП на улице Богуна. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Сумской области.
Инспекторы, прибыв и оградив место происшествия, предварительно установили, что 46-летний водитель управляя маршрутным транспортным средством "Рута" допустил наезд на пешехода.
По предварительным данным, 9-летний парень, вне пешеходного перехода, неожиданно начал пересекать проезжую часть перед транспортным средством, которое остановилось у края дороги.
В результате ДТП несовершеннолетний от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют следователи Сумского отделения полиции. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, в Одесской области в результате ДТП погибли три человека, среди которых пешеход.