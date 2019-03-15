За минувшие сутки СММ ОБСЕ зафиксировала 142 случая нарушения режима прекращения огня

В отчете указано, что в течение дня 13 марта, осуществляя патрулирование в трех местах вблизи участка разведения в районе Золотого, члены патруля Миссии слышали около 75 нарушений режима прекращения огня, недалеко от участка разведения сил и средств. В тот же день, патрулируя направление на юг от н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км северо-западнее Луганска), наблюдатели зафиксировали 22 взрывы неопределенного происхождения и примерно 45 выстрелов из стрелкового оружия.

В то же время, во время наблюдения на участке разведения сил в районе н. п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) и вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), патрули Миссии не зафиксировали случаев нарушения перемирия.

Напомним, что за минувшие сутки ОБСЕ зафиксировала на Донбассе свежие воронки от разрыва крупнокалиберных артснарядов.