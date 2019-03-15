За минулу добу СММ ОБСЄ зафіксувала 142 випадки порушення режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 142 випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила прес-служба СММ ОБСЄ у звіті на основі інформації, що надійшла за станом на 13 березня, передає УНН.
У звіті зазначено, що впродовж дня 13 березня, здійснюючи патрулювання у трьох місцях поблизу ділянки розведення в районі Золотого, члени патруля Місії чули близько 75 порушень режиму припинення вогню, недалеко від ділянки розведення сил і засобів. Того ж дня, патрулюючи напрямок на південь від н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на північний захід від Луганська), спостерігачі зафіксували 22 вибухи невизначеного походження і приблизно 45 пострілів зі стрілецької зброї.
Водночас, під час спостереження на ділянці розведення сил в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) та поблизу ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), патрулі Місії не зафіксували випадків порушення перемир'я.
Нагадаємо, що за минулу добу ОБСЄ зафіксувала на Донбасі свіжі вирви від розриву великокаліберних артснарядів.