За минувшие сутки разыскали и вернули домой 29 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки, 17 марта, полицейские разыскали и вернули домой 29 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"За прошедшие сутки в стране потерялись 29 детей. Всех 29 нашли и вернули домой полицейские", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с 25 февраля по 3 марта, работники полиции нашли и вернули домой 214 детей.
Напомним, за год к Национальной полиции поступило 10425 заявлений и сообщений о пропаже несовершеннолетних, 28 детей ищут до сих пор.