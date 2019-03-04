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Поліція за тиждень знайшла 214 зниклих дітей

Поліція за тиждень знайшла 214 зниклих дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. За минулий тиждень працівники поліції відшукали та повернули додому 214 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Національної поліції.

Згідно з інформацією, з 25 лютого по 3 березня в Україні зникло 219 дітей. 214 з них вдалося розшукати та повернути додому.

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Як повідомляв УНН, у 2018 році в Україні було зареєстровано понад 10 тисяч заяв та повідомлень про зникнення неповнолітніх. 88,8% дітей були розшукані упродовж першої доби після повідомлення про зникнення. Як наголосили у поліції, це значно зменшує ризик учинення відносно дитини протиправних дій.

Українські Національні Новини

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