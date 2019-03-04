Полиция за неделю нашла 214 пропавших детей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. За прошедшую неделю сотрудники полиции нашли и вернули домой 214 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национальной полиции.
Согласно информации, с 25 февраля по 3 марта в Украине исчезло 219 детей. 214 из них удалось разыскать и вернуть домой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре из кинотеатра пропала несовершеннолетняя
Как сообщал УНН, в 2018 году в Украине было зарегистрировано более 10 тысяч заявлений и сообщений о пропаже несовершеннолетних. 88,8% детей были разысканы в течение первых суток после сообщения об исчезновении. Как отметили в полиции, это значительно уменьшает риск совершения в отношении ребенка противоправных действий.