У Дніпрі з кінотеатру пропала неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Дніпрі розшукують неповнолітню, яка зникла 24 лютого. Про це УНН розповіли в правоохоронних органах.
Як стало відомо 15-річна вихованка соціально-психологічного реабілітаційного центру для дітей пропала з кінотеатру, куди пішла разом з іншими вихованцями і під наглядом вихователя. Дівчина нікого не попередивши пішла з кінотеатру одна і в невідомому напрямку.
Проводяться оперативно-розшукові заходи з пошуку зниклої.
Нагадаємо, 31 січня в Маріуполі зникла 17-річна дівчина.
Як повідомляв УНН, в Хмельницькому зникла мати і її маленька дочка.