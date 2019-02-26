У Дніпрі з кінотеатру пропала неповнолітня

Як стало відомо 15-річна вихованка соціально-психологічного реабілітаційного центру для дітей пропала з кінотеатру, куди пішла разом з іншими вихованцями і під наглядом вихователя. Дівчина нікого не попередивши пішла з кінотеатру одна і в невідомому напрямку.

Проводяться оперативно-розшукові заходи з пошуку зниклої.

Нагадаємо, 31 січня в Маріуполі зникла 17-річна дівчина.

Як повідомляв УНН, в Хмельницькому зникла мати і її маленька дочка.