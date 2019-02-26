В Днепре из кинотеатра пропала несовершеннолетняя

Как стало известно 15-летняя воспитанница социально-психологического реабилитационного центра для детей пропала из кинотеатра, куда пошла вместе с другими воспитанниками и под присмотром воспитателя. Девушка никого не предупредив ушла из кинотеатра одна и в неизвестном направлении.

Проводятся оперативно-розыскные меры по поиску пропавшей.

Напомним, 31 января в Мариуполе исчезла 17-летняя девушка.

Как сообщал УНН, в Хмельницком исчезла мать и ее маленькая дочь.