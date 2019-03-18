За минулу добу розшукали та повернули додому 29 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За минулу добу, 17 березня, поліцейські розшукали та повернули додому 29 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
“Упродовж минулої доби в країні загубились 29 дітей. Усіх 29 знайшли та повернули додому поліцейські”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, з 25 лютого по 3 березня, працівники поліції відшукали та повернули додому 214 дітей.
Нагадаємо, протягом року до Національної поліції надійшло 10425 заяв та повідомлень про зникнення неповнолітніх, 28 дітей шукають досі.