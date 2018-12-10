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За минувшие сутки пограничники не пустили в Украину 76 россиян

Киев • УНН

 • 14863 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. За минувшие сутки, воскресенье 9 декабря, работники Государственной пограничной службы (ГПС) не пустили в Украину 76 россиян-мужчин из-за ограничения, введенного в связи с военным положением. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии корреспонденту УНН.

За минувшие сутки пограничники не пустили в Украину 76 россиян

"За прошедшие сутки (не пропустили граждан России в Украину - ред.) 76, всего (с момента введения военного положения - ред.) - более 980", - отметил чиновник.

По его словам, пограничники за минувшие сутки пропустили через границу Украины более 1400 граждан РФ.

При этом он добавил, что с момента действия военного положения российская сторона не пропустила в РФ более 260 граждан Украины.

Напомним, на прошедшие сутки с начала действия военного положения работники Государственной пограничной службы (ГПС) не пустили в Украину 900 граждан Российской Федерации, в РФ из-за запрета российских пограничников за этот период не смогли попасть более 250 украинцев.

Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, поработать на похороны.

Украинские Национальные Новости

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