За минувшие сутки пограничники не пустили в Украину 76 россиян

"За прошедшие сутки (не пропустили граждан России в Украину - ред.) 76, всего (с момента введения военного положения - ред.) - более 980", - отметил чиновник.



По его словам, пограничники за минувшие сутки пропустили через границу Украины более 1400 граждан РФ.



При этом он добавил, что с момента действия военного положения российская сторона не пропустила в РФ более 260 граждан Украины.



Напомним, на прошедшие сутки с начала действия военного положения работники Государственной пограничной службы (ГПС) не пустили в Украину 900 граждан Российской Федерации, в РФ из-за запрета российских пограничников за этот период не смогли попасть более 250 украинцев.



Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением - осуществление гуманитарной миссии, например, поработать на похороны.