За минулу добу прикордонники не пустили в Україну 76 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За минулу добу, неділю 9 грудня, працівники Державної прикордонної служби (ДПС) не пустили в Україну 76 росіян-чоловіків через обмеження, введені у зв’язку із воєнним станом. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян в коментарі кореспонденту УНН.
"За минулу добу (не пропустили громадян Росії до України – ред.) 76, усього (з моменту введення воєнного стану – ред.) – понад 980", - зазначив чиновник.
За його словами, прикордонники за минулу добу пропустили через кордон України понад 1400 громадян РФ.
При цьому він додав, що з моменту дії воєнного стану російська сторона не пропустила в РФ понад 260 громадян України.
Нагадаємо, станом на минулу добу з початку дії воєнного стану працівники Державної прикордонної служби (ДПС) не пустили в Україну 900 громадян Російської Федерації, в РФ через заборону російських прикордонників за цей період не змогли потрапити понад 250 українців.
Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком - здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон.