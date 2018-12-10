За минулу добу прикордонники не пустили в Україну 76 росіян

"За минулу добу (не пропустили громадян Росії до України – ред.) 76, усього (з моменту введення воєнного стану – ред.) – понад 980", - зазначив чиновник.



За його словами, прикордонники за минулу добу пропустили через кордон України понад 1400 громадян РФ.



При цьому він додав, що з моменту дії воєнного стану російська сторона не пропустила в РФ понад 260 громадян України.



Нагадаємо, станом на минулу добу з початку дії воєнного стану працівники Державної прикордонної служби (ДПС) не пустили в Україну 900 громадян Російської Федерації, в РФ через заборону російських прикордонників за цей період не змогли потрапити понад 250 українців.



Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком - здійснення гуманітарної місії, наприклад, прибуття на похорон.