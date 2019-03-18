За минувшие сутки патрульные остановили 197 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки, 17 марта, патрульные полицейские проработали 6017 вызовов, из которых 347 - вызовы о дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.
Патрульными был составлен 197 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 6042 постановления, из которых 5231 - за нарушение ПДД.
За минувшие сутки задержали 109 случаев - задержание патрульными лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовных преступлений. Среди них: 5 грабежей; 15 краж; 4 завладения авто; 3 незаконных хранений оружия и боеприпасов; 38 наркопреступлений; 6 человек в розыске; 38 других преступлений.
Напомним, в городе Ахтырка в Сумской области, полиция задержала мужчину, который пытался "замять" дело за непривлечение своей женщины к ответственности, которые накануне остановили патрульные в состоянии алкогольного опьянения.