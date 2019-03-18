За минулу добу патрульні зупинили 197 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом минулої доби, 17 березня, патрульні поліцейські опрацювали 6017 викликів, з яких 347 — виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Патрульними було складено 197 адмінматеріалів за керування у стані сп’яніння й винесено 6042 постанови, з яких 5231 — за порушення ПДР.
За минулу добу було затримано 109 випадків — затримання патрульними осіб, що можуть бути причетними до скоєння кримінальних правопорушень. Серед них: 5 грабежів; 15 крадіжок; 4 заволодіння авто; 3 незаконних зберігань зброї та боєприпасів; 38 наркозлочинів; 6 осіб в розшуку; 38 інших злочинів.
Нагадаємо, у місті Охтирка, що на Сумщині, поліція затримала чоловіка, який намагався “зам’яти” справу за не притягнення своєї жінки до відповідальності, які напередодні зупинили патрульні у стані алкогольного сп’яніння.