За минувшие сутки оккупанты не смогли продвинуться ни на одном участке фронта - Арестович

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"За минувшие сутки противник не сумел продвинуться ни на одном участке фронта, наоборот, по предварительным данным, которые требуют еще уточнения, Вооруженные Силы Украины освободили в Харьковской области город Чугуев, рядом с которым находится важный военный аэродром", - рассказал Арестович.

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По его словам, ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины: Киев, Житомир, Харьков, Чернигов, Сумская область, Мариуполь.

"Тем не менее, наши Вооруженные Силы наносят удары в ответ, контратакуют на отдельных участках", - сказал Арестович.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российское руководство заблаговременно и сознательно планировало тактику "выжженной земли", полного игнорирования международного права.