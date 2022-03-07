За минувшие сутки оккупанты не смогли продвинуться ни на одном участке фронта - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За минувшие сутки противник не сумел продвинуться ни на одном участке фронта. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"За минувшие сутки противник не сумел продвинуться ни на одном участке фронта, наоборот, по предварительным данным, которые требуют еще уточнения, Вооруженные Силы Украины освободили в Харьковской области город Чугуев, рядом с которым находится важный военный аэродром", - рассказал Арестович.
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По его словам, ночью противник наносил ракетные и авиационные удары по городам Украины: Киев, Житомир, Харьков, Чернигов, Сумская область, Мариуполь.
"Тем не менее, наши Вооруженные Силы наносят удары в ответ, контратакуют на отдельных участках", - сказал Арестович.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российское руководство заблаговременно и сознательно планировало тактику "выжженной земли", полного игнорирования международного права.