Російське керівництво завчасно планувало тактику "спаленої землі" в Україні – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російське керівництво завчасно та свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права. Про це у своєму Facebook повідомив секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов, пише УНН.
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"На жаль, ранок підтвердив те, що українці зрозуміли з перших днів війни. Російське керівництво завчасно і свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - написав Данілов.
Деталі
Данілов нагадав, що о 5:00 російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних мешканців міста Миколаїв.
"У результаті обстрілу – пожежі і руйнування. Крім цього, також вчора, російські окупанти, продовжуючи "чорний список" своїх злочинів, завдали ракетного удару по цивільному аеродрому в Вінниці, обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень. І це тільки за один день…", - повідомив Данілов.
Він наголосив, що російське керівництво вбиває дітей , жінок, літних людей.
"Ми всіх і все пам’ятаємо, нікого і ніколи не забудемо! Ви ніде не сховаєтесь: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах в Майями, ні на яхті на Сейшелах чи в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо або як за Єйхманом, або як за Бен Ладеном. Ваші злочини в документах, а пам’ять про них розпеченим залізом в серцях. У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував - наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах", - зазначив Данілов.
Доповнення
У Житомирській області внаслідок бомбардувань російськими окупантами 6 березня пошкоджено Коростень, Малин та Овруч. Відомо про одного загиблого та чотирьох травмованих.