Российское руководство заблаговременно планировало тактику "выжженной земли" в Украине – Данилов

Цитата

"К сожалению, утро подтвердило то, что украинцы поняли с первых дней войны. Российское руководство заблаговременно и сознательно планировало тактику "выжженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности", - написал Данилов.

Детали

Данилов напомнил, что в 5:00 росские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей города Николаев.

"В результате обстрела - пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень. И это только за один день..." - сообщил Данилов.

Он подчеркнул, что российское руководство убивает детей, женщин, пожилых людей.

"Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем! Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем либо как за Ейхманом, либо как за Бен Ладеном. Ваши преступления в документах, а память о них каленым железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял - наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам", - отметил Данилов.

Дополнение

В Житомирской области в результате бомбардировок российскими оккупантами 6 марта повреждены Коростень, Малин и Овруч. Известно об одном погибшем и четырех травмированных.



