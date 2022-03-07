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За минулу добу окупанти не змогли просунутися на жодній ділянці фронту - Арестович

За минулу добу окупанти не змогли просунутися на жодній ділянці фронту - Арестович

Київ • УНН

 • 88975 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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«За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту, навпаки, за попередніми даними, які потребують ще уточнення, Збройні сили України звільнили на Харківщині місто Чугуєв, поряд з яким знаходиться важливий воєнний аеродром», - розповів Арестович.

Деталі

За його словами, вночі противник завдавав ракетні та авіаційні удари по містах України: Київ, Житомир, Харків, Чернігів, Сумщина, Маріуполь.

«Менше з тим, наші Збройні Сили завдають удари у відповідь, контратакують на окремих ділянках», - сказав Арестович.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що російське керівництво завчасно та свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права.

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