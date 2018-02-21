За минувшие сутки на пожарах в Украине погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. За минувшие сутки в результате пожаров в Украине погибло 12 человек, а с начала года - 423 человека. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает УНН.
"Только в течение суток 20 февраля огонь унес жизни 12 украинский. Всего с начала года в результате бытовых пожаров погибли уже 423 человека, а пострадали - 235", - говорится в сообщении.
Как отмечается, за минувшие сутки пожар с человеческими жертвами произошли в Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Сумской областях и в Киеве.
"В основном, основными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в помещении, детские шалости с огнем, перегрузки или неисправности электросети", - сообщили в ДСНС.
Напомним, за неделю на пожарах погибли почти 50 человек .