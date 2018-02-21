За минулу добу на пожежах в Україні загинули 12 людей

"Лише впродовж доби 20 лютого вогонь забрав життя 12 українців. Загалом від початку року внаслідок побутових пожеж загинуло вже 423 особи, а постраждало - 235", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, минулої доби пожежи з людськими жертвами сталися у Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Сумській областях та у місті Києві.

"Здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у приміщенні, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, за тиждень на пожежах загинули майже 50 людей.