За прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 17 обстрелов из тяжелого вооружения

"Здесь (мариупольское направление - ред.) обстановка, также, неспокойная по всему фронту. Оккупанты массово применяют тяжелое вооружение: минометы, танки, ствольную артиллерию. Также противник держит на передовой бронетехнику и снайперов... Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении зафиксировали 32 вражеских обстрела, 17 из них из тяжелого вооружения", - сообщил он.

Больше всего обстрелов произошло на участке фронта Павлополь-Широкино. Враг выпустил более 100 боеприпасов из тяжелого вооружения. Украинские войска открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, с 6 на 7 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения.