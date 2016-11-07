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15 марта, 19:03 • 113663 просмотра

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За прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 17 обстрелов из тяжелого вооружения

За прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 17 обстрелов из тяжелого вооружения

Киев • УНН

 • 10322 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Наиболее беспокойной за прошедшие сутки оставалась ситуация на мариупольском направлении, здесь оккупанты совершили 32 вражеских обстрела, в том числе 17 - из тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Здесь (мариупольское направление - ред.) обстановка, также, неспокойная по всему фронту. Оккупанты массово применяют тяжелое вооружение: минометы, танки, ствольную артиллерию. Также противник держит на передовой бронетехнику и снайперов... Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении зафиксировали 32 вражеских обстрела, 17 из них из тяжелого вооружения", - сообщил он.

Больше всего обстрелов произошло на участке фронта Павлополь-Широкино. Враг выпустил более 100 боеприпасов из тяжелого вооружения. Украинские войска открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, с 6 на 7 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения.

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