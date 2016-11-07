За минулу добу на маріупольському напрямку відбулося 17 обстрілів з важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Найбільш неспокійною за минулу добу залишалась ситуація на маріупольському напрямку, тут окупанти здійснили 32 ворожих обстріли, зокрема 17 – з важкого озброєння. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Тут (марійупольський напрямок - ред.) обстановка, також, неспокійна по всьому фронту. Окупанти масово застосовують важке озброєння: міномети, танки, ствольну артилерію. Також противник тримає на передовій бронетехніку та снайперів... Всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 32 ворожих обстріли, 17 з них із важкого озброєння”, − повідомив він.
Найбільше обстрілів відбулось на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне. Ворог випустив більше 100 боєприпасів з важкого озброєння. українські війська відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, за минулу добу, з 6 на 7 листопада, в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, п'ятеро отримали поранення.