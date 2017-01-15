За минувшие сутки линию разграничения в районе проведения АТО пересекли 18,4 тыс. человек и более 3 тыс. транспортных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 18,4 тыс. человек и более 3 тыс. транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
Ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения
"Майорское" - 4575 человек и 640 транспортных средств;
"Марьинка" - 5145 человек и 1097 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3365 человек и 806 транспортных средств;
"Гнутово" - 1950 человек и 505 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 3365 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 100/120;
"Марьинка" - 150/100;
"Новотроицкое" - 15/50;
"Гнутово" - 80/25.
Четыре транспортных средства, которые пытались перевезти на неконтролируемую территорию товары народного потребления, книги и около 800 килограммов мяса и колбасных изделий, пограничники и представители фискальной службы остановили в контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое", "Гнутове" и "Майорское". Грузы стоимостью около 100 тысяч гривен передали фискальной службе для принятия дальнейшего правового решения.