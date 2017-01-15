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За минувшие сутки линию разграничения в районе проведения АТО пересекли 18,4 тыс. человек и более 3 тыс. транспортных средств

Киев • УНН

 • 5537 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 18,4 тыс. человек и более 3 тыс. транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения

"Майорское" - 4575 человек и 640 транспортных средств;

"Марьинка" - 5145 человек и 1097 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3365 человек и 806 транспортных средств;

"Гнутово" - 1950 человек и 505 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3365 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 100/120;

"Марьинка" - 150/100;

"Новотроицкое" - 15/50;

"Гнутово" - 80/25.

Четыре транспортных средства, которые пытались перевезти на неконтролируемую территорию товары народного потребления, книги и около 800 килограммов мяса и колбасных изделий, пограничники и представители фискальной службы остановили в контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое", "Гнутове" и "Майорское". Грузы стоимостью около 100 тысяч гривен передали фискальной службе для принятия дальнейшего правового решения.

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