За минулу добу лінію розмежування в районі проведення АТО перетнули 18,4 тисячі осіб та понад 3 тисячі транспортних засобів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 18,4 тисячі осіб та понад 3 тисячі транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу державної прикордонної служби.
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування
“Майорське” — 4575 осіб та 640 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5145 осіб та 1097 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 3365 осіб та 806 транспортних засобів;
“Гнутове” — 1950 осіб та 505 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3365 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 100/120;
“Мар’їнка” — 150/100;
“Новотроїцьке” — 15/50;
“Гнутове” — 80/25.
Чотири транспортні засоби, які намагались перевезти на неконтрольовану територію товари народного споживання, книги та близько 800 кілограмів м’яса і ковбасних виробів, прикордонники та представники фіскальної служби зупинили у контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” “Гнутове” та “Майорське”. Вантажі вартістю близько 100 тисяч гривень передали до фіскальної служби для прийняття подальшого правового рішення.