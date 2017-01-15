За минулу добу лінію розмежування в районі проведення АТО перетнули 18,4 тисячі осіб та понад 3 тисячі транспортних засобів

Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування

“Майорське” — 4575 осіб та 640 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5145 осіб та 1097 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3365 осіб та 806 транспортних засобів;

“Гнутове” — 1950 осіб та 505 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 3365 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 100/120;

“Мар’їнка” — 150/100;

“Новотроїцьке” — 15/50;

“Гнутове” — 80/25.

Чотири транспортні засоби, які намагались перевезти на неконтрольовану територію товари народного споживання, книги та близько 800 кілограмів м’яса і ковбасних виробів, прикордонники та представники фіскальної служби зупинили у контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” “Гнутове” та “Майорське”. Вантажі вартістю близько 100 тисяч гривень передали до фіскальної служби для прийняття подальшого правового рішення.