За минувшие сутки с железной дороги вывезли почти 17 тыс. куб. м снега

"За прошедшие сутки, 20 декабря, с объектов железнодорожной инфраструктуры было вывезено почти 17 тыс. куб. м снега. На снегоочистительных работах было задействовано 3357 железнодорожников. В течение дня на объектах работала 21 снегоочистительная машина, ночью - 10 машин. Задержек поездов из-за непогоды не зафиксировано", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, как отмечается, от снега очищено 411 пассажирскую платформу, 825 железнодорожных переездов. Также от снега очищались стрелочные переводы, пути и другая инфраструктура.

Основные работы проводились на территории Юго-Западной и Одесской железных дорог.

"Железнодорожники готовы к новым вызовам погоды", - говорится в сообщении.

Напомним, с железной дороги за ночь на 20 декабря вывезли более 9 тыс. куб. м снега.