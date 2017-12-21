За минулу добу із залізниці вивезли майже 17 тис. куб. м снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За минулу добу, 20 грудня, із залізничної інфраструктури вивезли майже 17 тис. куб. м снігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.
"За минулу добу, 20 грудня, з об’єктів залізничної інфраструктури було вивезено майже 17 тис. куб. м снігу. На снігоочисних роботах було задіяно 3357 залізничників. Упродовж дня на об’єктах працювала 21 снігоочисна машина, вночі – 10 машин. Затримок поїздів через негоду не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу, як зазначається, від снігу очищено 411 пасажирську платформу, 825 залізничних переїздів. Також від снігу очищалися стрілочні переводи, колії та інша інфраструктура.
Основні роботи проводилися на території Південно-Західної та Одеської залізниць.
"Залізничники готові до нових викликів погоди", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, із залізниці за ніч на 20 грудня вивезли понад 9 тис. куб. м снігу.