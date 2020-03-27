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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95757 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102456 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104552 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103640 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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За прошедшие сутки в "Борисполь" прибыл 21 рейс с эвакуированными украинцами

За прошедшие сутки в "Борисполь" прибыл 21 рейс с эвакуированными украинцами

Киев  •  УНН

 • 13235 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. За минувшие сутки Госпогранслужба оформила 21 эвакуационный рейс в аэропорту "Борисполь", прибыло более 4 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook МВД Украины.

"Аэропорт "Борисполь" продолжает принимать эвакуационные рейсы с украинцами. 21 эвакуационный рейс оформили сотрудники Государственной пограничной службы Украины за прошедшие сутки. Ими из разных стран прибыло почти 4160 человек, из них - 41 иностранец", - говорится в сообщении.

Также напоминают, что 25 марта через аэропорт "Борисполь" в Украину вернулось на более чем полтысячи граждан меньше, что свидетельствует об увеличении желающих вернуться в Украину.

"Также большое количество рейсов из-за границы запланировано на сегодня. Они продолжают прибывать. В усиленном режиме работают как сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", дежурные санитарно-карантинного подразделения, так и работники аэропорта", - говорится в сообщении.

Напомним, для украинцев, которые возвращаются домой, правительство планирует назначить дополнительные рейсы из Турции (Стамбул, Анталия), Катара (Доха), ОАЭ (Дубай), Казахстана (Алматы).

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