За прошедшие сутки в "Борисполь" прибыл 21 рейс с эвакуированными украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За минувшие сутки Госпогранслужба оформила 21 эвакуационный рейс в аэропорту "Борисполь", прибыло более 4 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook МВД Украины.
"Аэропорт "Борисполь" продолжает принимать эвакуационные рейсы с украинцами. 21 эвакуационный рейс оформили сотрудники Государственной пограничной службы Украины за прошедшие сутки. Ими из разных стран прибыло почти 4160 человек, из них - 41 иностранец", - говорится в сообщении.
Также напоминают, что 25 марта через аэропорт "Борисполь" в Украину вернулось на более чем полтысячи граждан меньше, что свидетельствует об увеличении желающих вернуться в Украину.
"Также большое количество рейсов из-за границы запланировано на сегодня. Они продолжают прибывать. В усиленном режиме работают как сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", дежурные санитарно-карантинного подразделения, так и работники аэропорта", - говорится в сообщении.
Напомним, для украинцев, которые возвращаются домой, правительство планирует назначить дополнительные рейсы из Турции (Стамбул, Анталия), Катара (Доха), ОАЭ (Дубай), Казахстана (Алматы).