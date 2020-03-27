За минулу добу до "Борисполя" прибув 21 рейс з евакуйованими українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. За минулу добу Дежприкордонслужба оформила 21 евакуаційний рейс в аеропорту "Бориспіль", прибуло понад 4 тисячі осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook МВС України.
"Аеропорт "Бориспіль" продовжує приймати евакуаційні рейси з українцями. 21 евакуаційний рейс оформили співробітники Державної прикордонної служби України минулої доби. Ними з різних країн прибуло майже 4160 осіб, із них – 41 іноземець", - йдеться у повідомленні.
Також нагадують, що 25 березня через аеропорт "Бориспіль" в Україну повернулося на понад півтисячі громадян менше, що свідчить про збільшення охочих повернутися до України.
"Також велику кількість рейсів з-за кордону заплановано на сьогодні. Вони продовжують прибувати. У посиленому режимі працюють як співробітники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", чергові санітарно-карантинного підрозділу, так і працівники аеропорту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, для українців, які повертаються додому, уряд планує призначити додаткові рейси з Туреччини (Стамбул, Анталія), Катару (Доха), ОАЕ (Дубай), Казахстану (Алмати).