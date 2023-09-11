За прошедшую неделю украинские войска уничтожили более 4500 оккупантов

Детали

За прошедшую неделю, с 4 по 11 сентября, украинские силы обороны уничтожили значительное количество российских войск и военной техники.

В частности:



Уничтожили около 4550 российских военнослужащих. Это примерно 9 батальонов, состоящих из около 500 человек каждый;



Уничтожено 84 российских танка. Это примерно 3 танковых батальона, состоящих из около 31 танка каждый;



Уничтожено 118 российских боевых бронированных машин. Это примерно 3 мотострелковых батальона, состоящих из около 34 машин каждый;



Уничтожено 257 российских артиллерийских установок. Это примерно 14 артиллерийских дивизионов, которые состоят из около 18 орудий каждый;



Уничтожено 8 российских ракет;



Напомним

Ранее сообщалось, что украинские защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки, Ровнополя Донецкой области. На этих участках фронта в течение суток россияне совершили около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.