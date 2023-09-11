За прошедшую неделю украинские войска уничтожили более 4500 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Силы обороны Украины за прошедшую неделю нанесли существенные потери российским войскам. Они уничтожили более 4,5 тысячи российских солдат, 84 танка, 118 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Military Media Center, передает УНН.
Детали
За прошедшую неделю, с 4 по 11 сентября, украинские силы обороны уничтожили значительное количество российских войск и военной техники.
В частности:
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- Уничтожили около 4550 российских военнослужащих. Это примерно 9 батальонов, состоящих из около 500 человек каждый;
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- Уничтожено 84 российских танка. Это примерно 3 танковых батальона, состоящих из около 31 танка каждый;
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- Уничтожено 118 российских боевых бронированных машин. Это примерно 3 мотострелковых батальона, состоящих из около 34 машин каждый;
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- Уничтожено 257 российских артиллерийских установок. Это примерно 14 артиллерийских дивизионов, которые состоят из около 18 орудий каждый;
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- Уничтожено 8 российских ракет;
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Напомним
Ранее сообщалось, что украинские защитники успешно держат оборону в районах Керамика, Авдеевки, Северного, Марьинки, Ровнополя Донецкой области. На этих участках фронта в течение суток россияне совершили около 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки врага обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.