За минулий тиждень українські війська знищили понад 4500 окупантів

Деталі

За минулий тиждень, з 4 по 11 вересня, українські сили оборони знищили значну кількість російських військ та військової техніки.

Зокрема:



Знищили близько 4550 російських військовослужбовців. Це приблизно 9 батальйонів, які складаються з близько 500 людей кожен;



Знищено 84 російські танки. Це приблизно 3 танкових батальйони, які складаються з близько 31 танка кожен;



Знищено 118 російських бойових броньованих машин. Це приблизно 3 мотострілецьких батальйони, які складаються з близько 34 машин кожен;



Знищено 257 російських артилерійських установок. Це приблизно 14 артилерійських дивізіонів, які складаються з близько 18 гармат кожен;



Знищено 8 російських ракет;



Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що українські захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області. На цих ділянках фронту упродовж доби росіяни здійснили близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці.