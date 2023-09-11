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За минулий тиждень українські війська знищили понад 4500 окупантів

За минулий тиждень українські війська знищили понад 4500 окупантів

Київ • УНН

 • 219744 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сили оборони України за минулий тиждень завдали суттєвих втрат російським військам. Вони знищили понад 4,5 тисячі російських солдатів, 84 танки, 118 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Military Media Center, передає УНН.

Деталі

За минулий тиждень, з 4 по 11 вересня, українські сили оборони знищили значну кількість російських військ та військової техніки.

Зокрема:

  • Знищили близько 4550 російських військовослужбовців. Це приблизно 9 батальйонів, які складаються з близько 500 людей кожен;
  • Знищено 84 російські танки. Це приблизно 3 танкових батальйони, які складаються з близько 31 танка кожен;
  • Знищено 118 російських бойових броньованих машин. Це приблизно 3 мотострілецьких батальйони, які складаються з близько 34 машин кожен;
  • Знищено 257 російських артилерійських установок. Це приблизно 14 артилерійських дивізіонів, які складаються з близько 18 гармат кожен;
  • Знищено 8 російських ракет;

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що українські захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області. На цих ділянках фронту упродовж доби росіяни здійснили близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці.

Українські Національні Новини

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