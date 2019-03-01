За прошлый год зарегистрировано 15 случаев похищения общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. За 2018 год в Украине полиция зарегистрировала 15 случаев похищения общественного транспорта. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.
Так, по данным полиции, среди 15 зарегистрированных фактов похищения общественного транспорта раскрыто 6 преступлений.
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Кроме того, с начала 2019 года зарегистрировано 1 факт похищения общественного транспорта, которое было раскрыто по горячим следам.
Напомним, нетрезвый закарпатец похитил автобус.