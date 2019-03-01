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За минулий рік зареєстровано 15 випадків викрадення громадського транспорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. За 2018 рік в Україні поліція зареєструвала 15 випадків викрадення громадського транспорту. Про це повідомили у Національній поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.

Так, за даними поліції, серед 15 зареєстрованих фактів викрадення громадського транспорту розкрито 6 злочинів.

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Крім того, з початку 2019 року зареєстровано 1 факт викрадення громадського транспорту, який було розкрито по гарячих слідах.

Нагадаємо, нетверезий закарпатець викрав автобус. 

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