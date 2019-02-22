На Одещині п'яний чоловік викрав маршрутку

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Саврані поліцейські оперативно затримали молодика, який викрав у місцевого перевізника маршрутку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області. 

"Просадивши" всі кошти в розважальному закладі, захмелілий житель сусідньої області, аби якось доїхати додому, проник на територію автопарку, завів перший ліпший мікроавтобус і поїхав у напрямку Кіровоградщини. Під дією оковитої молодик далеко не доїхав: на першому ж крутому повороті за півтора кілометри від місця скоєння злочину він не впорався з керуванням, врізався у залізобетонну електроопору та перекинувся", - повідомили правоохоронці. 

Місцеві поліцейські, які патрулювали територію обслуговування, побачили зловмисника, коли той виліз із розбитої маршрутки і почав тікати. Його наздогнали та доставили до Савранського відділення поліції. З’ясувалося, що чоловік - 20-річний житель Кіровоградської області, який наразі відбуває умовний термін покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Правопорушнику повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне хлопцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідство триває.

Як повідомляв УНН, у Запоріжжі викрили банду викрадачів кабелю. 

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