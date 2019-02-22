В Одесской области пьяный мужчина похитил маршрутку

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59440 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124977 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126609 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127644 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124133 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157408 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117748 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141356 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145232 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130523 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Одесской области пьяный мужчина похитил маршрутку

В Одесской области пьяный мужчина похитил маршрутку

Киев  •  УНН

 • 9109 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Саврани полицейские оперативно задержали молодого человека, похитившего у местного перевозчика маршрутку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.

"Просадив" все средства в развлекательном заведении, подвыпивший житель соседней области, чтобы как-то доехать домой, проник на территорию автопарка, завел первый попавшийся микроавтобус и поехал в направлении Кировоградской области. Под действием водки молодой человек далеко не доехал: на первом же крутом повороте в полутора километрах от места совершения преступления он не справился с управлением, врезался в железобетонную электроопору и перевернулся", - сообщили правоохранители.

Местные полицейские, которые патрулировали территорию обслуживания, увидели злоумышленника, когда тот вылез из разбитой маршрутки и начал убегать. Его догнали и доставили в Савранское отделение полиции. Выяснилось, что мужчина - 20-летний житель Кировоградской области, который сейчас отбывает условный срок наказания за нанесение тяжких телесных повреждений.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНН, в Запорожье разоблачили банду похитителей кабеля.

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