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За прошлый год в Киеве чипировали только 36 животных

Киев • УНН

 • 18020 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве за прошлый год чипировали только 36 домашних и бездомных животных. Об этом сообщили в ответ на информационный запрос УНН в коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Департамента городского благоустройства КГГА.

За прошлый год в Киеве чипировали только 36 животных

Сообщается, что предприятием "Киевская городская больница ветеринарной медицины" за 2018 было чипировано 36 животных, а в 2019 году - 13 животных.

В пресс-службе КГГА сообщили, что "Киевская городская больница ветеринарной медицины" является единственным коммунальным предприятием столицы, которое занимается чипированием животных.

Напомним, Рада снова перенесла рассмотрение проекта закона о чипировании животных.

Речь идет о проекте Закона Украины №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных". Законопроект был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада четыре раза откладывала его рассмотрение.

Предполагается, что после принятия законопроекта №9022 будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым он будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

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