За минулий рік у Києві чипували лише 36 тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві за минулий рік чипували лише 36 домашніх та безпритульних тварин. Про це повідомили у відповідь на інформаційний запит УНН в Комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Департаменту міського благоустрою КМДА.
Повідомляється, що підприємством "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" за 2018 рік було чиповано 36 тварин, а у 2019 році – 13 тварин.
У прес-службі КМДА повідомили, що "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" є єдиним комунальним підприємством столиці, яке займається чипуванням тварин.
Нагадаємо, Рада знову перенесла розгляд проекту закону про чипування тварин.
Йдеться про проект ЗУ №9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин". Законопроект був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада чотири рази відкладала його розгляд.
Передбачається, що після ухвалення законопроекту №9022 буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.