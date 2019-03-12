Рада знов перенесла розгляд проекту про чипування тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Верховна Рада України не встигла сьогодні розглянути законопроект про ідентифікацію та реєстрацію тварин. Про це УНН повідомив в. о. голови аграрного комітету ВР, один з ініціаторів законопроекту Олександр Бакуменко.
"Депутати до розгляду проекту ЗУ №9022 знову не дійшли. Сподіваюся, що ми його таки розглянемо, але це буде точно не завтра. Ймовірно, тижнів через два", - зазначив він.
Йдеться про проект ЗУ №9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин". Законопроект був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада чотири рази відкладала його розгляд.
Документом пропонується зобов'язати власників домашніх та диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.
Передбачається, що після ухвалення законопроекту (№9022 - ред.) буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.
Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.