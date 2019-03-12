Рада вновь перенесла рассмотрение проекта о чипировании животных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Верховная Рада Украины не успела сегодня рассмотреть законопроект об идентификации и регистрации животных. Об этом УНН сообщил и. о. главы аграрного комитета ВР, один из инициаторов законопроекта Александр Бакуменко.
"Депутаты к рассмотрению проекта Закона Украины №9022 опять не дошли. Надеюсь, что мы его таки рассмотрим, но это будет точно не завтра. Вероятно, недели через две", - отметил он.
Речь идет о проекте Закона Украины №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных". Законопроект был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада четыре раза откладывала его рассмотрение.
Документом предлагается обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.
Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым он будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.
Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.