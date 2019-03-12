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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119474 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119934 просмотра

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7 марта, 08:52 • 150335 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116677 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141166 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Рада вновь перенесла рассмотрение проекта о чипировании животных

Рада вновь перенесла рассмотрение проекта о чипировании животных

Киев  •  УНН

 • 9697 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Верховная Рада Украины не успела сегодня рассмотреть законопроект об идентификации и регистрации животных. Об этом УНН сообщил и. о. главы аграрного комитета ВР, один из инициаторов законопроекта Александр Бакуменко.

"Депутаты к рассмотрению проекта Закона Украины №9022 опять не дошли. Надеюсь, что мы его таки рассмотрим, но это будет точно не завтра. Вероятно, недели через две", - отметил он.

Речь идет о проекте Закона Украины №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных". Законопроект был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада четыре раза откладывала его рассмотрение.

Документом предлагается обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта (№9022 - ред.) будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым он будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.

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