За кулисами Олимпиады-2018: украинские спортсмены в Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На XXIІI зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Республика Южная Корея) Украину представляют 33 атлета. Однако, кроме соревнований, спортсмены активно проводят время, болея за коллег и посещая мероприятия в олимпийском городке. Некоторые фотографии с отдыха олимпийская сборная опубликовала на своих страницах в соцсети Instagram, передает УНН.
Львовянин Антон Дукач, например, показал новенькую олимпийскую форму украинской сборной, а также тренировочную площадку для спортсменов санного спорта Олимпиады-2018.
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Кроме того, спортсмен успел посетить инсталляцию британского художника, сделанную из темной в мире материи.
Кроме того, снимками национальной сборной поделилась спортивный репортер из Киева Олеся Трофа.
Кроме репортера на картинке - санники Антон Дукач и Андрей Мандзий.
Спортивный обозреватель Дарья Кузнецова похвасталась фотографиями с Сергеем Бубкой и олимпийским факелом.
Чемпионка и призер чемпионата Украины Елена Стецкив показала в своем Instagram фото с символикой северокорейской Олимпиады-2018, а также поделилась снимками с соревнований.
Развлекаются на олимпиаде не только спортсмены: физиотерапевт и тренер-массажист Сергей Иванченко делится на своей странице снимками сборной, а также забавными изображениями команды поддержки с заснеженного Пхенчхана.
Общая страница украинских биатлонистов также обнародовала изображение Иванченко с подопечными - биатлонистов Артемом Тищенко и Дмитрием Подручным.
Сестры биатлонистки Валентина и Вита Семеренко поделились с подписчиками яркими фото с разнообразной символикой Олимпиады.
Фигуристы, которым еще не пришлось показать себя на играх, показали, что не тратят времени даром - спортсмены Александра Назарова, Анна Книченкова и Ярослав Паниот делятся изображениями из тренировок и активного отдыха в ожидании собственных выступлений.