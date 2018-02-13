За кулисами Олимпиады-2018: украинские спортсмены в Корее

КИЕВ. 13 февраля. УНН. На XXIІI зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Республика Южная Корея) Украину представляют 33 атлета. Однако, кроме соревнований, спортсмены активно проводят время, болея за коллег и посещая мероприятия в олимпийском городке. Некоторые фотографии с отдыха олимпийская сборная опубликовала на своих страницах в соцсети Instagram, передает УНН.