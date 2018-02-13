За кулісами Олімпіади-2018: українські спортсмени в Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На XXIІI зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані (Республіка Південна Корея) Україну представляють 33 атлети. Проте, окрім змагань, спортсмени активно проводять час, вболіваючи за колег та відвідуючи заходи в олімпійському містечку. Деякі світлини з відпочинку олімпійська збірна опублікувала на своїх сторінках в соцмережі Instagram, передає УНН.
Львів’янин Антон Дукач, наприклад, показав новеньку олімпійську форму української збірної, а також тренувальний майданчик для спортсменів санного спорту Олімпіади-2018.
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Крім того, спортсмен встиг відвідати інсталяцію британського художника, зроблену з найтемнішої в світі матерії.
Крім того, знімками національної збірної поділилась спортивний репортер з Києва Олеся Трофа.
Крім репортерки на зображенні – саночники Антон Дукач та Андрій Мандзій.
Спортивний оглядач Дар’я Кузнецова похизувалася фотографіями з Сергіем Бубкою та олімпійським факелом.
Чемпіонка і призерка чемпіонату України Олена Стецків показала у своєму Instagram фото із символікою північнокорейської Олімпіади 2018, а також поділилась знімками зі змагань.
Розважаються на олімпіаді не лише спортсмени: Фізіотерапевт та тренер-массажист Сергій Іванченко ділиться на своїй сторінці знімками збірної, а також кумедними зображеннями команди підтримки з засніженого Пхьончхану.
Спільна сторінка українських біатлоністів також оприлюднила зображення Іванченко з підопічними – біатлоністами Артемом Тищенко та Дмитром Підручним.
Сестри-біатлоністки Валентина та Віта Семеренко поділились з підписчиками яскравими фото із різноманітною символікою Олімпіади.
Фігуристи, яким ще не довелось показати себе на іграх, показали, що не тратять часу марно – спортсмени Александра Назарова, Ганна Книченкова та Ярослав Паніот діляться зображеннями з тренувань та активного відпочинку в очікуванні власних виступів.