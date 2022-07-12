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За кресло Бориса Джонсона поборются восемь кандидатов: названы их имена

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Утверждены восемь кандидатов, которые будут участвовать в первом туре голосования на пост премьер-министра Великобритании. Их имена объявил во вторник председатель Комитета 1922 Грэм Брэди, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Грэм Брэди вечером во вторник объявил имена кандидатов, которые будут участвовать в первом туре голосования. Он зачитал имена в алфавитном порядке, это:

  • Кеми Баденох (бывший министр по делам женщин);
  • Суэлла Брейверман (генеральный атторней Англии и Уэльса);
  • Джереми Хант (бывший министр иностранных дел);
  • Пенни Мордонт (младший министр торговли, экс-минситр обороны);
  • Риши Сунак (экс-канцлер казначейства);
  • Лиз Трасс (глава МИД);
  • Том Тугендхат (депутат парламента);
  • Надхим Захави (канцлер казначейства).

По словам Брэди, первый тур голосования пройдет завтра с 13:30 до 15:30. Результат будет объявлен вскоре после этого, сказал он.

Ранее сегодня три члена парламента заявили, что не будут выдвигать свои кандидатуры. Это: Рехман Чишти, Грант Шаппс и Саджид Джавид.

Дополнение

58-летний Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста лидера Консервативной партии в прошлый четверг, но остается на Даунинг-стрит, пока не будет найдена замена.

По состоянию на 11 июля 11 претендентов заявили о своем намерении участвовать во внутреннем конкурсе на лидерство.

Среди лидеров в гонке - бывшие министр фининсов Сунак Риши и министр здравоохранения Саджид Джавид.

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