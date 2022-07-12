За крісло Бориса Джонсона змагатимуться вісім кандидатів: названі їхні імена

Деталі

Грем Бреді увечері у вівторок оголосив імена кандидатів, які братимуть участь у першому турі голосування. Він зачитав імена за абеткою, це:



Кемі Баденох (колишній міністр у справах жінок);



Суелла Брейверман (генеральний атторней Англії та Уельсу);



Джеремі Хант (колишній міністр закордонних справ);



Пенні Мордонт (молодший міністр торгівлі, екс-міністр оборони);



Ріші Сунак (екс-канцлер казначейства);



Ліз Трасс (глава МЗС);



Том Тугендхат (депутат парламенту);



Надхім Захаві (канцлер казначейства).



За словами Бреді, перший тур голосування пройде завтра з 13:30 до 15:30. Результат буде оголошено невдовзі після цього, сказав він.

Раніше сьогодні три члени парламенту заявили, що не висуватимуть своїх кандидатур. Це: Рехман Чішті, Грант Шаппс і Саджид Джавід.

Доповнення

58-річний Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади лідера Консервативної партії минулого четверга, але залишається на Даунінг-стріт, поки не буде знайдено заміну.

Станом на 11 липня 11 претендентів заявили про свій намір брати участь у внутрішньому конкурсі на лідерство.

Серед лідерів у гонці – колишні міністр фінінсів Сунак Ріші та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.