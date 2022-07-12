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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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За крісло Бориса Джонсона змагатимуться вісім кандидатів: названі їхні імена

За крісло Бориса Джонсона змагатимуться вісім кандидатів: названі їхні імена

Київ • УНН

 • 147191 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Затверджено вісім кандидатів, які братимуть участь у першому турі голосування на пост прем'єр-міністра Великої Британії. Їхні імена оголосив у вівторок голова Комітету 1922 Грем Бреді, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Грем Бреді увечері у вівторок оголосив імена кандидатів, які братимуть участь у першому турі голосування. Він зачитав імена за абеткою, це:

  • Кемі Баденох (колишній міністр у справах жінок);
  • Суелла Брейверман (генеральний атторней Англії та Уельсу);
  • Джеремі Хант (колишній міністр закордонних справ);
  • Пенні Мордонт (молодший міністр торгівлі, екс-міністр оборони);
  • Ріші Сунак (екс-канцлер казначейства);
  • Ліз Трасс (глава МЗС);
  • Том Тугендхат (депутат парламенту);
  • Надхім Захаві (канцлер казначейства).

За словами Бреді, перший тур голосування пройде завтра з 13:30 до 15:30. Результат буде оголошено невдовзі після цього, сказав він.

Раніше сьогодні три члени парламенту заявили, що не висуватимуть своїх кандидатур. Це: Рехман Чішті, Грант Шаппс і Саджид Джавід.

Доповнення

58-річний Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади лідера Консервативної партії минулого четверга, але залишається на Даунінг-стріт, поки не буде знайдено заміну.

Станом на 11 липня 11 претендентів заявили про свій намір брати участь у внутрішньому конкурсі на лідерство.

Серед лідерів у гонці – колишні міністр фінінсів Сунак Ріші та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

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