За крісло Бориса Джонсона змагатимуться вісім кандидатів: названі їхні імена
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Затверджено вісім кандидатів, які братимуть участь у першому турі голосування на пост прем'єр-міністра Великої Британії. Їхні імена оголосив у вівторок голова Комітету 1922 Грем Бреді, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Грем Бреді увечері у вівторок оголосив імена кандидатів, які братимуть участь у першому турі голосування. Він зачитав імена за абеткою, це:
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- Кемі Баденох (колишній міністр у справах жінок);
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- Суелла Брейверман (генеральний атторней Англії та Уельсу);
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- Джеремі Хант (колишній міністр закордонних справ);
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- Пенні Мордонт (молодший міністр торгівлі, екс-міністр оборони);
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- Ріші Сунак (екс-канцлер казначейства);
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- Ліз Трасс (глава МЗС);
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- Том Тугендхат (депутат парламенту);
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- Надхім Захаві (канцлер казначейства).
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За словами Бреді, перший тур голосування пройде завтра з 13:30 до 15:30. Результат буде оголошено невдовзі після цього, сказав він.
Раніше сьогодні три члени парламенту заявили, що не висуватимуть своїх кандидатур. Це: Рехман Чішті, Грант Шаппс і Саджид Джавід.
Доповнення
58-річний Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади лідера Консервативної партії минулого четверга, але залишається на Даунінг-стріт, поки не буде знайдено заміну.
Станом на 11 липня 11 претендентів заявили про свій намір брати участь у внутрішньому конкурсі на лідерство.
Серед лідерів у гонці – колишні міністр фінінсів Сунак Ріші та міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.