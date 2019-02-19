За кражи на три тысячи гривен подростку грозит 6 лет за решеткой

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62220 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 83147 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 130492 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141435 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Черниговской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего лица, обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 185 УК Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что 13.11.2018, в вечернее время, обвиняемый, находясь в одном из домов по
ул. Старонижинський в с. Подгорное, Черниговского района Черниговской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, путем свободного доступа, тайно похитил мобильный телефон стоимостью 150 грн. 00 коп., туалетную воду, стоимостью 379 грн. 00 коп. и другое имущество, причинив ущерб потерпевшему на общую сумму 649 грн. 00 коп.

Продолжая свою преступную деятельность, несовершеннолетний 13.11.2018, около 20 часов. 00 мин., действуя повторно, с целью личного обогащения, зашел через незапертую калитку на территорию домохозяйства по ул. Старонижинський в с. Подгорное, Черниговского района Черниговской области, после чего путем срыва навесного замка на входной двери проник к жилому дому, расположенному на территории указанного домохозяйства, откуда тайно похитил велосипед стоимостью 1693 грн. 20 коп., мобильный телефон, стоимостью 161 грн. 82 коп., и другое имущество на общую сумму 2074 грн. 56 коп., что принадлежало потерпевшему.

Справка: за совершение указанных уголовных правонарушений с учетом возраста обвиняемого УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

Как сообщал УНН, солдат проведет три года за решеткой за продажу боеприпасов.

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