За кражи на три тысячи гривен подростку грозит 6 лет за решеткой

Досудебным расследованием установлено, что 13.11.2018, в вечернее время, обвиняемый, находясь в одном из домов по

ул. Старонижинський в с. Подгорное, Черниговского района Черниговской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, путем свободного доступа, тайно похитил мобильный телефон стоимостью 150 грн. 00 коп., туалетную воду, стоимостью 379 грн. 00 коп. и другое имущество, причинив ущерб потерпевшему на общую сумму 649 грн. 00 коп.



Продолжая свою преступную деятельность, несовершеннолетний 13.11.2018, около 20 часов. 00 мин., действуя повторно, с целью личного обогащения, зашел через незапертую калитку на территорию домохозяйства по ул. Старонижинський в с. Подгорное, Черниговского района Черниговской области, после чего путем срыва навесного замка на входной двери проник к жилому дому, расположенному на территории указанного домохозяйства, откуда тайно похитил велосипед стоимостью 1693 грн. 20 коп., мобильный телефон, стоимостью 161 грн. 82 коп., и другое имущество на общую сумму 2074 грн. 56 коп., что принадлежало потерпевшему.



Справка: за совершение указанных уголовных правонарушений с учетом возраста обвиняемого УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 6 лет.



Как сообщал УНН, солдат проведет три года за решеткой за продажу боеприпасов.