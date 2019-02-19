За крадіжки на три тисячі гривень підлітку загрожує 6 років за ґратами

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2018, у вечірній час, обвинувачений, перебуваючи в одному з будинків по

вул. Староніжинській в с. Підгірне, Чернігівського району, Чернігівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом вільного доступу, таємно викрав мобільний телефон, вартістю 150 грн. 00 коп., туалетну воду, вартістю 379 грн. 00 коп. та інше майно, спричинивши шкоду потерпілому на загальну суму 649 грн. 00 коп.



Продовжуючи свою злочинну діяльність, неповнолітній 13.11.2018, близько 20 год. 00 хв., діючи повторно, з метою особистого збагачення, зайшов через незачинену хвіртку на територію домогосподарства по вул. Староніжинській в с. Підгірне, Чернігівського району, Чернігівської області, після чого шляхом зриву навісного замка на вхідних дверях проник до жилого будинку, розташованому на території вказаного домогосподарства, звідки таємно викрав велосипед, вартістю 1693 грн. 20 коп., мобільний телефон, вартістю 161 грн. 82 коп., та інше майно на загальну суму 2074 грн. 56 коп., що належало потерпілому.



Довідково: за вчинення вказаних кримінальних правопорушень з урахуванням віку обвинуваченого КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі до 6 років.



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