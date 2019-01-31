Солдат проведе три роки за ґратами за продаж боєприпасів

“Суд відправив військового за грати строком на 3 роки 1 місяць з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу”, — йдеться у повідомленні.

У березні 2018 року, солдат проходив службу в ООС на посаді водія мінометного розрахунку мінометного взводу. Чоловік привласнив знайдені на території Донецької області бойові припаси та вибухові речовини і перевіз їх в особистих речах до постійного місця дислокації частини в Херсонську область, де їх продавав.

Правопорушника засудили за ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Як повідомляв УНН, на Чернігівщині двох колишніх військових ЗСУ засудили за збут психотропних речовин.