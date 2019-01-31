Солдат проведе три роки за ґратами за продаж боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Райсуд Херсонської області приговорив солдата до трьох років позбавлення волі за продаж боєприпасів. Про це повідомляє відділ комунікації військової прокуратури південного регіону України, передає УНН.
“Суд відправив військового за грати строком на 3 роки 1 місяць з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі закритого типу”, — йдеться у повідомленні.
У березні 2018 року, солдат проходив службу в ООС на посаді водія мінометного розрахунку мінометного взводу. Чоловік привласнив знайдені на території Донецької області бойові припаси та вибухові речовини і перевіз їх в особистих речах до постійного місця дислокації частини в Херсонську область, де їх продавав.
Правопорушника засудили за ч. 1 ст. 263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Як повідомляв УНН, на Чернігівщині двох колишніх військових ЗСУ засудили за збут психотропних речовин.