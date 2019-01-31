Солдат проведет три года за решеткой за продажу боеприпасов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83692 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103413 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138366 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136304 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132342 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126491 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164548 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Солдат проведет три года за решеткой за продажу боеприпасов

Солдат проведет три года за решеткой за продажу боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 7867 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Райсуд Херсонской области приговорил солдата к трем годам лишения свободы за продажу боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации военной прокуратуры южного региона Украины, передает УНН.

"Суд отправил военного за решетку сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа", - говорится в сообщении.

В марте 2018 года, солдат проходил службу в ООС в должности водителя минометного расчета минометного взвода. Мужчина присвоил найденные на территории Донецкой области боеприпасы и взрывчатые вещества и перевез их в личных вещах к постоянному месту дислокации части в Херсонскую область, где их продавал.

Правонарушителя осудили по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал УНН, в Черниговской области двух бывших военных ВСУ осудили за сбыт психотропных веществ.

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