Солдат проведет три года за решеткой за продажу боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Райсуд Херсонской области приговорил солдата к трем годам лишения свободы за продажу боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации военной прокуратуры южного региона Украины, передает УНН.
"Суд отправил военного за решетку сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа", - говорится в сообщении.
В марте 2018 года, солдат проходил службу в ООС в должности водителя минометного расчета минометного взвода. Мужчина присвоил найденные на территории Донецкой области боеприпасы и взрывчатые вещества и перевез их в личных вещах к постоянному месту дислокации части в Херсонскую область, где их продавал.
Правонарушителя осудили по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Как сообщал УНН, в Черниговской области двух бывших военных ВСУ осудили за сбыт психотропных веществ.