За рубежом открыли еще одно украинское консульство

Официальное открытие почетного консульства Украины в городе Борглун состоялось 29 марта.

"Почетный консул Украины в Бельгии Крис Бекерс будет представлять интересы нашего государства в провинции Лимбург, что будет способствовать усилению рабочих контактов с компетентными органами местной власти, адвокатами, социальными службами, благотворительными фондами, учреждениями и организациями для обеспечения всесторонней защиты прав и интересов физических и юридических лиц Украины на территории Бельгии", - заявили в посольстве Украины.

Напомним, в Сиднее открыли почетное консульство Украины.