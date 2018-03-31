За рубежом открыли еще одно украинское консульство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В бельгийском городе Борглун в провинции Лимбург открыли новое почетное консульство Украины. Об этом сообщило посольство Украины в Бельгии на своей странице в Facebook, передает УНН.
Официальное открытие почетного консульства Украины в городе Борглун состоялось 29 марта.
"Почетный консул Украины в Бельгии Крис Бекерс будет представлять интересы нашего государства в провинции Лимбург, что будет способствовать усилению рабочих контактов с компетентными органами местной власти, адвокатами, социальными службами, благотворительными фондами, учреждениями и организациями для обеспечения всесторонней защиты прав и интересов физических и юридических лиц Украины на территории Бельгии", - заявили в посольстве Украины.
Напомним, в Сиднее открыли почетное консульство Украины.